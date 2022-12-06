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شاهد.. الفرق الأسيوية تودع مونديال قطر

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تواصلت مباريات دور الستة عشر من مونديال قطر الفين واثنين وعشرين وذلك باقامة مباراتين كانتا في غاية الحساسية والإثارة كما هو حال مباريات الأيام السابقة.

العالم - فار

هذا وشهدت منافسات كأس العالم الفين واثنين وعشرين تمديد أولى مباراة اليوم الثالث لشوطين إضافيين لأول مرة في مونديال قطر لتنتهي بركلات الترجيح وفي نهاية المطاف إقصاء السامورای الازرق من الموندیال.

المباراة الأولى، كانت بين اليابان التي حققت نتائج جيدة في المرحلة التمهيدية، في مواجهة كرواتيا والتي إنتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي، كما لم يتمكن المنتخبان من التفوق على بعضهما في الوقت الإضافي، لتحسم ركلات الترجيح فوز كرواتيا مع تألق حارسها الذي أقصى اليابان من منافسات المونديال.

وفي المباراة الثانية، تمكن المنتخب البرازيلي من هزيمة منتخب آسيوي آخر هو كوريا الجنوبية، والصعود إلى المرحلة التالية.

واستضاف برنامج فار علی شاشة قناة العالم، اللاعب الايراني السابق الکابتن مصطفی مهدوي کيا والکاتب والمعلق الرياضي حافظ الدراجي.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو المرفق..

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