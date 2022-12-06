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الجبهة الشعبية تتبنى إلقاء عبوات متفجرة على جنود الاحتلال في بيت لحم

الجبهة الشعبية تتبنى إلقاء عبوات متفجرة على جنود الاحتلال في بيت لحم
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء أمس الاثنين، مسؤوليتها عن إلقاء عبوات متفجرة محلية الصنع تجاه عدد من جنود الاحتلال في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت الجبهة في تصريح صحفي ، إن إحدى العبوات أدت الى إصابة جندي إسرائيلي بجروح.

وأكدت الجبهة أن ردودها ما زالت مستمرة ردًا على جريمة اغتيال رفيقها عمر مناع في مخيم الدهيشة صباح يوم أمس.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة التل ببلدة الخضر جنوبي بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وفي قرية حوسان غرباً، اندلعت مواجهات في منطقتي "الشرفة" و"المطينة"، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانياً.

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