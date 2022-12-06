ناشط سعودي يتهم رئيس محكمة مكافحة الإرهاب بتعذيب النشطاء

العالم- السعودية

وكتب نجل الداعية المعتقل في سجون السعودية "سلمان العودة" في تغريدة: "القاضي الأحمري هو وراء الأحكام الشنيعة التي صدرت مؤخراً ضد نشطاء حقوق الإنسان وضد مثقفات وأكاديميات وضد أمراء وعلماء"

يذكر أنه عينت السلطات السعودية المحقق عوض بن علي بن عايض الأحمري، المعروف بقساوته مع المعتقلين في رئاسة المحكمة الجزائية المتخصصة، من أجل الإشراف على التحقيقات هناك!

وقال الناشط السعودي فؤاد ابراهيم عبر حسابه في تويتر: عوض الاحمري رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، المتستر مع سعود المعجب على جريمة قتل خاشقجي، تولى ملف معتقلي الرأي ويديره بمنطق غرائزي لا نظير له، فقام بإعادة اعتقال مفرج عنهم، وصعّد عقوبة السجن ضد محكم عليهم بطريقة جنونية، وأصدر احكامًا بالاعدام ضد قاصرين..هي مملكة الغاب فعلًا! "

وجدير بالذكر أن القاضي عوض بن علي بن عائض آل ميشر الأحمري متورط باحتجاز وتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية من نشطاء حقوقيين سلميين خلال فترة عمله كمحقق بدائرة أمن الدولة في مكتب النيابة العامة من 2010 إلى 2022 بحسب شهود تحدثوا إلى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).

وكان الأحمري، أحد المقربين المخلصين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أحد أعضاء الوفد المرافق للنائب العام السعودي إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، والذي يبدو أنه تم إرساله لتنظيف الأدلة على اغتيال جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية، بحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا. في 9 يونيو/حزيران، صدر أمر ملكي بتعيين الأحمري رئيسًا للمحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة الإرهاب في البلاد، على الرغم من عدم حصوله على تدريب قضائي.