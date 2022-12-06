فلسطين.. المقاومة تكسر كل اجراءات حصار غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال د. وليد محمد علي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان ما يمنع الاحتلال أساساً هو الشعب الفلسطيني الذي أصبح يمتلك البندقية والصاروخ والدفاعات الجوية. هذه الدفاعات وان كانت بسيطة، الا انها بيد "الشعب" مختلفة تماماً بقدراتها علی الفعل عنها بيد الجيوش خاصة اذا كانت جيوش لسلطات سياسية مرتبطة بدوائر داعمة وحاضنة للمشروع الصهيوني.

وأوضح ان اول خطوة تسببتها الدفاعات الجوية الفلسطينية كانت انكفاء العدو الصهيوني بطائراته وحواماته ومسيراته الی حد كبير عن أجواء غزة.

وأكد محمد علي ان الاحتلال، بدأ يتحسب ان استعمال هذا السلاح يعني ان لدی المقاومة ما هو أكبر منه لأنه جرب ان المقاومة لاتكشف عن سلاح الا وهي تملك ماهو اعقد منه واكثر تطوراً.

وأضاف ان استخدام الدفاعات الجوية يكشف عن ان المقاومة تمكنت من كسر كل اجراءات الحصار، وتمكنت من ادخال هذا السلاح وهذا يعني فشل الاحتلال في منع وصول أي سلاح لغزة.

وبيّن ان هذه الخطوة كانت مفاجأة كبری للعدو الصهيوني ويثبت فشل القدرة الاستخبارية والامنية الاسرائيلية.