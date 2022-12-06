في اليوم الدولي للمتطوعين.. كيف أنهى النظام السعودي نشاطاتهم؟

العالم- السعودية

وتستذكر منظمة سند في هذه المناسبة السنوية العالمية، ما يتعرض له متطوعو المملكة، لاسيما الناشطين والإغاثيين والأكاديميين والحقوقيين والدعويين.

ويقبع في مراكز احتجاز نظام ابن سلمان المئات من معتقلي الرأي الأبرياء، جلهم من المتطوعين والناشطين المؤثرين في المجتمع، حيث أنهى النظام عطائهم ومنع الآخرين من ممارسة نشاطاتهم الخيرية.

وفي هذا السياق، تطالب منظمة سند النظام السعودي بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المتطوعين وإنهاء المضايقات التي تحرمهم من نشاطاتهم، والإفراج عن معتقلي الرأي بلا مماطلة أو قيود.