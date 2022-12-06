أهالي مدينة في حلب يحاصرون رتلاً للجيش التركي + فيديو

العالم - مراسلون

وكما أفاد مراسل العالم في سوريا حسام زيدان ان أهالي الأتارب حاصروا رتلاً للجيش التركي داخل المدينة ومنعوه من مغادرتها، ورشقوا المدرعات التركية بالحجارة ماتسبب بإعطاب إحداها، قبل أن يتدخل مسلحوا استخبارات هيئة تحرير الشام الإرهابية لإبعاد الأهالي عن الرتل التركي وإجلائه من المدينة .

وردد المحتجون هتافات مناهضة لأنقرة خلال محاصرتهم المدرعات التركية في ساحة المخفر وسط الأتارب، وطالبوا الجيش التركي بإنهاء وجوده في المدينة ومغادرتها.

وقالت مراكز حقوقية إن مدرعات الجيش التركي تسببت حتى الآن بمقتل 26 مواطناً سورياً دهساً بسبب القيادة الرعناء للجنود الأتراك داخل المدن والمناطق التي يحتلها الجيش التركي والميليشيات الموالية له في شمال سوريا.