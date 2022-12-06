بالفيديو.. قصف مهبط للطائرات في روسيا بطائرة مسيّرة

العالم - خاص بالعالم

وفي التفاصيل قال حاكم منطقة كورسك "رومان ستاروفويت" على وسائل التواصل الاجتماعي انه نتيجة هجوم بمسيّرة على منطقة مهبط كورسك للطائرات، اندلعت النيران في خزّان للنفط، وأضاف أن السلطات ما زالت تحاول السيطرة على الحريق نافيا سقوط اي ضحايا.

الهجوم سبقه اعلان وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا "حاولت ضرب" قاعدة ياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغلز الجوية في منطقة ساراتوف باستخدام"مسيّرات سوفياتية الصنع"، وقالت الوزارة انه تمّ اعتراض المسيّرات لكن الحطام سقط وانفجر في القاعدتين الجويتين مشيرة الى سقوط ثلاثة جنودا وإصابة أربعة بجروح.

الهجوم وإن لم تعلن أوكرانيا بشكل مباشر مسؤوليتها عنه فهو الأبعد داخل العمق الروسي، حيث أحد الهدفين كان قاعدة إنجلز التي تقع على بعد نحو 730 كيلومترا جنوبي موسكو، وهي واحدة من قاعدتين إستراتيجيتين للقاذفات تضمان القدرة النووية الروسية المحمولة جوا، وتتألف من 60 إلى 70 طائرة.

وتداول معلقون روس على مواقع التواصل الاجتماعي فرضية تقول إنه إذا تمكنت أوكرانيا من الوصول إلى هذا العمق داخل روسيا، فربما يكون بإمكانها أيضا ضرب موسكو.

وقد بدأت أوكرانيا اخيراً باظهار قدرة متزايدة على ضرب أهداف روسية استراتيجية أبعد بكثير من خط المواجهة الذي يبلغ طوله الف ومئة كيلومتر في جنوب وشرق أوكرانيا.