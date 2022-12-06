قناة عبرية : "إسرائيل" والبحرين توقعان اتفاقا للتجارة الحرة قريبا

العالم - الإحتلال

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث "الاسرائيلي"، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن توقع "إسرائيل" والبحرين اتفاقية تجارة حرة تسمح بتوسيع التجارة بينهما إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا".

وأضافت أن "إسرائيل" والبحرين على وشك التوقيع على الاتفاق، لافتة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أن "جولة أخرى من المناقشات حول الموضوع ستجرى هذا الشهر، لكن التحرك نحو الانتهاء".

وتابعت القناة: "جاء التقدم في الموضوع بعد زيارة هرتسوغ للبحرين، ورغم الاحتجاجات على زيارته للبلاد وضد التطبيع مع "إسرائيل"، لكن مصدرا سياسيًا قال إنه متفائل بهذه الخطوة".

ووصل هرتسوغ على رأس وفد اقتصادي إلى المنامة أمس الأول (الأحد)، والتقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فيما احتج البحرينيون على زيارته لبلدهم.

وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين الكيان والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.

وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الجانبين. في عام 2021، بلغ حجم صادرات الكيان إلى البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلى الكيان حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الصهيونية.