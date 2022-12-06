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الرئيس العراقي يؤكد على استراتيجية الانفتاح على العالم

الرئيس العراقي يؤكد على استراتيجية الانفتاح على العالم
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، لوفد بعثة الاتحاد الأوروبي، امتلاك الحكومة استراتيجية في الانفتاح على دول العالم وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي.

العالم - العراق

وحسب ما نقلت وكالة السومرية نيوز فإن رشيد "استقبل في قصر بغداد، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق".

وأكّد رئيس الجمهورية "أهمية العلاقات الوثيقة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وضرورة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن العراق عانى من مشاكل عدة داخلية وخارجية في السابق، وهو الآن في وضع أفضل خصوصا في الجانب الأمني".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية لديها استراتيجية في الانفتاح على دول العالم وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وبرنامجها يؤكد على البنى التحتية في مختلف القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب العمل على حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان، وإقرار مشاريع القوانين المُعلّقة".

ولفت إلى "ضرورة أن يرى العالم الوضع الحقيقي في العراق والتحسّن الذي يطرأ عليه، وهو ما ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص في البلد".

من جانبه، أعرب الوفد عن "تطلّع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع العراق في جوانب التدريب والاستشارة، والتعاون في المجالات الثقافية وإظهار الحضارة العريقة للعراق أمام العالم، كما أثنى الوفد على التحسن الذي يشهده البلد".

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