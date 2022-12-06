المغرب يسحق اسبانيا ويصعد الى دور الربع النهائي

العالم - المغرب

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي الفائز في مواجهة الليلة بين البرتغال وسويسرا.



بدأت المباراة بهدوء من كلا الطرفين، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للمغرب على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها حكيمي الذي سدد أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 11.



وتلقى ماركو أسينسيو كرة في عمق دفاع المغرب، وانطلق وسدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى الحارس ياسين بونو في الدقيقة 26.



وأرسل نصير مزراوي لاعب المنتخب المغربي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أوناي سيمون على مرتين في الدقيقة 33.



وأرسل سفيان بوفار كرة عرضية من الطرف الأيسر، وصلت نحو نايف أكرد الذي سدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الإسبان في الدقيقة 42.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لإسبانيا نفذها داني أولمو بتسديدة قوية تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو في الدقيقة 54.



وسدد داني أولمو لاعب المنتخب الإسباني كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن مرمى بونو في الدقيقة 78.



وانطلق البديل نيكو ويليامز على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية أرضية نحو ألفارو موراتا داخل منطقة الجزاء، لكن المدافع نايف أكرد تدخل في الوقت المناسب وشتت الكرة في الدقيقة 79.



وتلقى ألفارو موراتا كرة بينية داخل منطقة الجزاء، لينطلق ويسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ياسين بونو في الدقيقة 81.



واشتكى نايف أكرد مدافع المغرب من إصابة عضلية، ولم يستطع استكمال المباراة، ليضطر وليد الركراكي المدير الفني لأسود أطلس لاستبداله بجواد الياميق في الدقيقة 84.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية.



وأضاع وليد شديلة أخطر فرصة للمغرب لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 103، حيث تلقى تمريرة بينية من زميله أوناحي لينفرد بالحارس أوناي سيمون الذي تصدى للكرة بقدمه.



وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم الاتجاه لركلات الترجيح حيث تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لركلات الإسبان ليفوز أسود أطلس بنتيجة (3-0).