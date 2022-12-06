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إيران.. لا تفاوض تحت شروط الغرب في إثارة الشغب

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

بعد أيام قليلة فقط من ادعاء الرئيس الأميركي جو بايدن تحرير إيران، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفي مقابلة مع محطة بي بي سي الناطقة بالفارسية إنه بات يتم تسليح المعارضين الإيرانيين الذين يحتجون في الشوارع.

العالم - من إيران

ترى ما الذي تسعى إليه أميركا وأوروبا والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة من خلال دعم مثيري أعمال الشغب في إيران؟

ويركز الغرب بمحورية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة الذين حاولوا منذ بداية الاضطرابات التي شهدتها ايران إبقاء نار هذه الأحداث مشتعلة حتى يتمكنوا من تحقيق مآربهم.

وفي هذا السياق كشف مصدر أمني مؤخراً في حديث صحفي عن جوانب مختلفة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران.

ولتسليط مزيد من الضوء حاورنا هذا الموضوع مع د.عباس مقتدائي نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.. وسألنا منه هذه الأسئلة:

- ترى ما الذي يبحث عنه الأميركيون من خلال دعم الاضطرابات في إيران؟

- يشار إلى أعمال الشغب الأخيرة بانها حرب مركبة ضد إيران. ترى ما هي جوانب هذه الحرب؟ بما في ذلك الحرب الإعلامية وتسليح مثيري اعمال الشغب ....

- ما هو دور السعوديين في هذه الأحداث؟

- كيف تتم عملیات القتل الممنهجة والمصطنعة وتسليح مثيري أعمال الشغب؟

- تم الإشارة في الآونة الأخيرة إلى إنهم طرحوا شروطا لعدم دعم مثيري أعمال الشغب. ترى كيف سيكون رد إيران على ذلك؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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