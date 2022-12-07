قاض أمريكي يرفض دعوى بشأن مقتل خاشقجي ضد ولي عهد السعودية

العالم - الأميرکيتان

وحسب وكالة رويترز أشار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس إلى أنه كان مترددا في رفض الدعوى ولكن لم يكن لديه خيار نظرا لقرار إدارة بايدن.

وكتب بيتس في الحكم الذي جاء في 25 صفحة "على الرغم من عدم ارتياح المحكمة حينها لملابسات تعيين بن سلمان والمزاعم ذات المصداقية بتورطه في مقتل خاشقجي، ففقد أبلغت الولايات المتحدة المحكمة بأن لديه حصانة".

وكان بيتس يشير إلى حقيقة أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يعين نجله رئيسا للوزراء إلا في سبتمبر أيلول.

وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله في أكتوبر تشرين الأول 2018 على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهي عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها نٌفذت بأمر من محمد بن سلمان.

ونفى ولي العهد السعودي أنه أمر بقتل خاشقجي لكنه أقر في وقت لاحق بأن ذلك حدث "تحت وصايتي".

وقال محامون بوزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية في نوفمبر تشرين الثاني إن إدارة بايدن قررت أن ولي العهد السعودي "بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، فهو يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لذلك المنصب".

وقالت جنكيز خطيبة خاشقجي عن القرار في ذلك الوقت "مات جمال مرة أخرى اليوم".

وتعرض بايدن لانتقادات بسبب مصافحته ولي العهد السعودي بقبضة يد في زيارة للمملكة في يوليو تموز لمناقشة قضايا الطاقة والأمن. وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ محمد بن سلمان بأنه يعتبره مسؤولا عن مقتل خاشقجي.

وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في مقالات بصحيفة واشنطن بوست. كان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من جنكيز التركية.