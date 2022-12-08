الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..حريق كبير يلتهم احدى المخازن الغذائية في محافظة  كربلاء المقدسة

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

التهم حريق كبير  احدى المخازن الغذائية في محافظة  كربلاء المقدسة وسط المدينة القديمة في منطقة باب الخان.

العالم-العراق

km

روابط ذات صلة

العراق.. اللواء يحيى رسول يصدر بيانا بخصوص أحداث الناصرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الجمهورية: الشعب الايراني لن ينخدع بشعارات الحرية المزيفة

تغليظ عقوبة ناشط حقوقي في السعودية قبيل انتهاء محكوميته

عزل الرئيس اليساري في البيرو جاء إثر محاولته حل المجلس التشريعي + فيديو

الجرائم السعودية رغم الحصانة، محكمة أميركية تدين بن سلمان بقتل جمال خاشقجي + فيديو

ناشط سعودي: إعدام الشيخ النمر فضح الوجه السعودي الإجرامي للعالم

بالفيديو..حريق كبير يلتهم احدى المخازن الغذائية في محافظة  كربلاء المقدسة