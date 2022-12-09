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فلسطين..."عرين الأسود" تنظم عرضا عسكريا في نابلس

فلسطين...
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

ظهرت مجموعة مقاتلي "عرين الأسود" الفلسطينية مساء يوم الجمعة، بعرض عسكري مهيب في باب الساحة خلال حفل تأبين نظمته وسط البلدة القديمة بنابلس.

العالم-فلسطين

وقالت مجموعات عرين الأسود: "إن من يظن أن العرين قد انتهى فهو واهم"، مؤكدة "صمود مقاوميها الذين يغيرون الإستراتيجيات ويفاجئون الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المعارك".

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، فقد "نظمت "عرين الأسود" حفل تأبين لشهدائها بعد مرور 40 يوما على استشهاد قائدها وديع الحوح، وعدد من مقاتلي "العرين"، في منطقة باب الساحة، بالبلدة القديمة، تخلله استعراض ومسير عسكري بمشاركة عدد من مقاوميها".

وفي كلمة له، أوضح أحد عناصر "عرين الأسود" قائلا: "عرين الأسود تنتمي لفلسطين، وتؤمن بوحدة الدم والنضال ووحدة البنادق، وأن بوصلتها فلسطين والقدس، وانتماءها لله والوطن، وأنها تضم أبناء الفصائل المقاومة جميعا".

وكان قد قتل عدد من مقاتلي"عرين الأسود"، وعلى رأسهم قائدها "الحوح"، خلال اشتباكات مع القوات الصهیونیة التي حاصرت "حوش العطعوط" بالبلدة القديمة، فجر الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وتشكلت "عرين الأسود" داخل البلدة القديمة بنابلس عقب عملية اغتيال محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح في 24 يونيو الماضي.

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فلسطين..."عرين الأسود" تنظم عرضا عسكريا في نابلس

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