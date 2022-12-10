العالم - خاص بالعالم

وترفض أنقرة إلغاء قاعدة فحص التأمين الجديدة التي طبقتها في بداية الشهر على الرغم من تعرضها على مدى أيام لضغوط من مسؤولين غربيين مستائين من هذه السياسة. لتصل عدد ناقلات النفط التي تنتظر الاذن في البحر الاسود لعبور البوسفور والدردنيل إلى 28.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مقدمي خدمات الشحن، مثل شركات التأمين، من المساعدة في تصدير النفط الروسي ما لم يتم بيعه وفقا لسقف سعري حددوه للخام الروسي.

وتقول شركات التأمين الغربية إنه لا يمكنها تقديم الوثائق التي تطلبها تركيا لأنها قد تتعرض لعقوبات إذا تبين أن شحنات النفط التي تغطيها بيعت بأسعار تتجاوز السقف السعري.

فيما ترى السلطات البحرية التركية أنه في حال وقوع حادث لسفينة تنتهك العقوبات فمن المحتمل ألا يغطي صندوق عالمي معني بتسرب النفط تكلفة الأضرار.

يذكر أن الغالبية العظمى من السفن المنتظرة قرب المضيقين تابعة للاتحاد الأوروبي وتتجه كمية كبيرة من النفط الذي تحمله إلى موانئ الاتحاد، وهو ما يثير حنق حلفاء أنقرة في الغرب.

في المقابل، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية ب 'خفض إنتاج' النفط الروسي 'إذا لزم الأمر'، معتبرا تحددي سعر للنفط الروسي قرارا غبيا.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا:"إذا قبل طرف ما مرة واحدة بأن يحدد المستهلك السعر، فسيؤدي ذلك إلى انهيار قطاع النفط، لأن المستهلك سيصر دائما على أن يكون السعر الأدنى الممكن'.

وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخل حيز التنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوربي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا فيما قررت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوربي وأستراليا تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند ستين دولارا للبرميل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...