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الفياض يزيح الستار عن كتاب “سليماني منا اهل العراق”

الفياض يزيح الستار عن كتاب “سليماني منا اهل العراق”
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أزاح رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الأحد، الستار عن كتاب “سليماني منا أهل العراق” للكاتب أبو لواء البهادلي.

العالم - العراق

جرى ذلك خلال مهرجان يوم النصر الذي عقد في مبنى مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى إعلان النصر على عصابات “داعش” الإرهابية.

يتناول الكتاب دور الحاج قاسم سليماني في أخطر ثلاث سنوات في تاريخ العراق الحديث، حيث وصلت عدد صفحاته 560 صفحة، ويعد الكتاب العنوان الأول الذي يصدر من العراق.

وصدرت للبهادلي مؤلفات عدة سابقة توثق بطولات الحشد الشعبي وقادته أحدها عن الشهيد الإعلامي علي الانصاري، ومؤلّف بعنوان “جمال الشهداء” يتحدث عن سيرة القائد الحاج أبو مهدي المهندس، وكتاب ثالث له بعنوان “منهل الجهاد” عن محطات من حياة الشهيد ابو منتظر المحمداوي.

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