الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ضمن مشروع وزارة العدل التجريبي..

العراق.. البدء بأتمتة معاملات المراجعين للقضاء على الفساد

العراق.. البدء بأتمتة معاملات المراجعين للقضاء على الفساد
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

شرعت وزارة العدل بالمشروع التجريبي لأتمتة معاملات مراجعي دوائر وزارة العدل، وبما يؤدي إلى القضاء على عمليات الفساد والحفاظ على أملاك المواطنين من التلاعب والتزوير.

العالم - العراق

وقال وزير العدل خالد شواني في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين، إنه "تمّت المباشرة منذ بداية الأسبوع الحالي بالتشغيل التجريبي لمشروع أتمتة معاملات المواطنين في دوائر الكتاب العدول، واطلعتُ ميدانياً على كيفية سير معاملة الوكالة الكترونياً، مشيراً إلى أنه تمَّ وضع عددٍ من الملاحظات التي ستسهم بتسهيل إنجاز المعاملة بشكل مفهوم للمواطن".

وأضاف شواني، أن "مشروع الأتمتة الالكترونية سيقضي على الفساد والبيروقراطية والتزوير في الوكالات، كما سيحافظ على أملاك المواطنين من التلاعب في حال استمرار العمل بالأسلوب الورقي".

وأكد الوزير أنه "يدعم مشروع الأتمتة الالكترونية، ويقدم جميع التسهيلات الممكنة للمضي به، لأنه مشروع مهم وحيوي وتعوّل على إنجاحه الحكومة".

روابط ذات صلة

العراق.. المندلاوي يؤكد دعم البرلمان لجهود مواجهة آفة الفساد

رئيس النزاهة العراقية الجديد: سـنعـمـل بحيادية ومهنية وتحت مظلة القضاء

رئيس مجلس القضاء العراقي: نحقق مكاسب نوعية في المنطقة

العراق.. السوداني وزيدان يبحثان جهود استرداد اموال الدولة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السلطات الأميركية تحتجز مشتبها ليبيا في قضية تفجير لوكربي

لبنان: باسيل يمدّ جسور الحوار مع حزب الله

ضمن مشروع وزارة العدل التجريبي.. العراق.. البدء بأتمتة معاملات المراجعين للقضاء على الفساد

شاهد.. اعترافات "مجيد رضا رهنورد" المدان بقتل اثنين من قوات الأمن

المنتخب الايراني للمصارعة الحرة وصيف بطولة كاس العالم

في سهل الغاب.. بمشاركة الهلال الاحمر.. أمانة سوريا للتنمية تقدم منحة بذار قمح وسماد للفلاحين