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الرئيس التونسي يزور واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية

الرئيس التونسي يزور واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، سيبدأ اليوم الاثنين، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور القمة الأمريكية الأفريقية.

العالم - تونس

وقالت الرئاسة في بيان: "يؤدّي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 12 إلى 15 ديسمبر 2022 تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا التي ستنعقد بواشنطن"، بحسب قناة "نسمة".

والخميس الماضي، التقى وفد أمريكي يترأسه نائب مساعد الرئيس ومنسّق مجلس الأمن القومي لغرب اسيا وشمال إفريقيا بريت ماكغورك بالرئيس التونسي، وعبر عن دعمه "لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفّافة تخضع للمساءلة"، مع اقتراب انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول البرلمانية، وفق بيان للسفارة الأمريكية لدى تونس.

وسبق أن أكد سعيد رفض بلاده، التدخلات الخارجية، بعد مطالبة واشنطن له بالعودة السريعة إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة.

ويقول مراقبون إن زيارة قيس سعيد إلى واشنطن ربما تعكس تطور العلاقات بين الجانبين، وتغيير إدارة بايدن موقفها من الرئيس التونسي.

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