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'البطش' يرد البريطاني'سوناك': الشعب الفلسطيني لن يستجدي العدل من ظالم

'البطش' يرد البريطاني'سوناك': الشعب الفلسطيني لن يستجدي العدل من ظالم
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني لن يستجدي العدل من ظالم ردا على تصريحات رئيس حكومة المملكة المتحدة  "ريشي سوناك"  الذي أعلن عن منح الكيان الصهيوني غطاء لعرقلة توجه الفلسطينيين للمحاكم الدولية.

العالم - فلسطين

وقال البطش خلال تصريحات خاصة ان دماء الصحفية الكبيرة شيرين أبو عاقلة والطفلة جنى زكارنة لم تهز ضمير" ريشي سوناك " رئيس حكومة المملكة المتحدة ، مما يجعله شريكاً في المسؤولية عن إراقة دماء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، معتبراً ان إصرار الرئيس "ريشي سوناك" على عرقلة توجه الفلسطينيين للمحاكم الدولية رسالة للاحتلال في مواصلة قتل الصحفيين والمدنيين العزل من الفلسطينيين.

وأضاف : "على ما يبدو بأن دماء الطفلة "جنى زكارنة " وصرخات الصحفية الكبيرة/ شيرين أبو عاقلة ناهيكم عن ضحايا الاحتلال الصهيوني من أطفال ونساء الشعب الفلسطيني من عائلتي الكولك وأبو العوف، وغيرهم الالاف من الشهداء الحصار الظالم والجائر الممتد منذ العام 2007 وعلى الفقراء من أبناء شعبنا في غزة لم يغير من مواقف رئيس وزراء بريطانيا " ريشي سوناك " الذي يصر على ابقاء حكومة بلاده وحزبه الحاكم في الخندق المعادي للشعب الفلسطيني .

وشدد على أن موقف "سوناك" يأتي استكمالا لجريمة سلفه وزير خارجية بلاده " جيمس بلفور التاريخية عام 1917" التي أعطيت فلسطين العربية هدية للصهاينة كي يقيموا عليها وطنهم القومي عبر إعلانه بأن المملكة المتحدة ستصوت ضد محاولة فلسطينية للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة .

ويشار الى ان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أعلن أن المملكة المتحدة ستصوت ضد محاولة فلسطينية للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

أعلن سوناك بأنه سيزور إسرائيل في العام المقبل، وأشاد بأسلافه ماي وجونسون وتروس على التزامهم المبدئي بدعم كيان الإحتلال.

وأكد ريشي عن نية المملكة المتحدة التصويت لعرقلة هذه الخطوة، قائلاً إنه سيعارض أي إجراءات من شأنها الإضرار بعملية التسوية وما اسماه بـ"حل الدولتين"، وفقاً لصحيفة “جويش كرونيكل".

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