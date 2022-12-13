الشيخ نعيم قاسم: المقاومة الخيار الحصري والوحيد للشعب الفلسطيني + فيديو

العالم – لبنان

وأكد المشاركون على مركزية القضية الفلسطينية ووجوب دعمها بكل الوسائل، مباركين في الوقت نفسه العمليات الجهادية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه في عمق الأراضي المحتلة.

وفي كلمته بالمناسبة قال نائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم: "إننا في هذا الموقع نؤكد مجدداً أن المقاومة ليست بحاجة إلى تبرير وجودها، بل الذين لا يؤيدونها هم الذين يحتاجون إلى تبرير تقاعسهم على المقاومة لتحرير الأرض."

وأضاف أن: "هذه المقاومة التي نعمل معها ونؤكد عليها ونؤيدها.. لا تمثل فقط أحد الخيارات للتحرير بل هي الخيار الحصري والوحيد للشعب الفلسطيني."

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