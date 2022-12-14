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شاهد.. طوفان هادر من الجماهير في الانطلاقة الـ35 لحماس

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

احتلفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الذكری الـ35 لانطلاقتها بحضور عشرات الالاف من الفلسطينيين في غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة ان الاحتفال الـ35 بانطلاقة حركة حماس، عاد بعد أربع سنوات من الانقطاع.

وانطلقت حركة حماس في الرابع عشر من ديسمبر عام 87 عندما كانت انتفاضة الحجارة في قمة الشموخ، فقررت الحركة اصدار بيان تأسيس حركة حماس من بيت مؤسسها الروحي الشهيد أحمد ياسين من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وشارك في فعاليات الاحتفالية المركزية التي أقيمت في غزة عشرات الالاف من جماهير حماس، ليتجلی شعار هذه الاحتفالية "نحو القدس.. آتون بطوفانٍ هادر".

وأكد مراسل العالم ان منصة الحفل، زينت بالأعلام العربية والاسلامية، يتوسطها علم الجمهورية الاسلامية، تأكيداً علی أهمية دورها في ريادة محور المقاومة.

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