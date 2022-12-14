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قائد كتائب القسام للاحتلال: أنتم اليوم أعجز وأجبن وسيكون زوال كيانكم غنيمتنا

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

وجه محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة حماس ال35، قال فيها" يا أهلنا يا شعبنا طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد فأنتم السابقون السابقون قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد".

العالم - فلسطين

وقال الضيف:" سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين وعهداً أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين"،

وأضاف:" أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز أباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله.

وتابع القائد العام لكتائب القسام :"لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين"، مشدداً على ان موعدنا وإياكم ساحات الأقصى مطهرًا محررًا.

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