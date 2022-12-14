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شاهد.. قائد كتائب القسام يتوعد العدو الصهيوني

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

وجه قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، رسالة لقادة العدو الصهيوني وجمهوره.

العالم - فلسطين

وخلال مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الـ35، في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة قال الضيف لقادة العدو الصهيوني: "أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز أباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله".

وتابع الضيف قائلاً:"فلتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين وإعادتها إلى حضن الإسلام".

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