حازم قاسم: كلمة القائد الضيف تؤكد انخراط الكل الفلسطيني في معركة التحرير

العالم - فلسطين

وأضاف قاسم في تصريحٍ صحفي، أن كلمة القائد الضيف تؤكد أن الاحتلال إلى زوال، فهو عاجز على الدوام من الانتصار على شعبنا في معركة الإرادات لأننا أصحاب الأرض والتاريخ والحق.

وكان قد وجّه قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف "أبو خالد"، رسالة، خلال مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الـ35، في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.

وقال القائد "الضيف" في رسالته: "يا أهلنا يا شعبنا طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد فأنتم السابقون السابقون قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد".

وقال الضيف:" سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين وعهداً أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين"،

وأضاف:" أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز أباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله.

وتابع القائد العام لكتائب القسام :"لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين"، مشدداً على ان موعدنا وإياكم ساحات الأقصى مطهرًا محررًا.

ويُشارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، في مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ35، بساحة الكتيبة الخضراء في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع فعاليات أخرى في الضفة الغربية المحتلة.