خطوة ضد المرأة الايرانية لتأليب الرأي العالمي ضد ايران

العالم - خاص بالعالم

وقال هاني زادة في حديث لقناة العالم ان الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين الذين دعمت وشارکت في أحداث الشغب في ايران، بعد فشلها في هذا السيناريو، تحولت الی سيناريو عزل ايران وتأليب الرأي العام الدولي ضد الجمهورية الاسلامية.

وأوضح ان لجنة المرأة في الأمم المتحدة تتکون من 45 دولة منها السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وهي دول معروفة بانتهاک حقوق المرأة وحقوق الانسان عامة.

وأستغرب هاني زادة من خطوة اخراج ايران من لجنة المرأة في الامم المتحدة، مؤکداً ان الدستور الايراني يکفل حقوق المرأة وحقوق الانسان وهو دستور مبني علی الأسس الاسلامية ولذا هذه الاجراءات التي تأتي من أجل الضغط علی الجمهورية الاسلامية لاقيمة لها أساساً.

هذا وصوتت بعض الدول في منظمة الامم المتحدة علی اخراج ايران من لجنة المرأة في الامم المتحدة.

ويأتي التصويت بعد طلب من واشنطن وعدد من الدول الاوروبية بهذا الشأن.

وقد وافقت علی هذه الاقتراح 29 دولة وامتنعت 16 دولة عن التصويت بينما رفضت القرار 8 دول.

هذا وحذر ممثل ايران في الامم المتحدة سعيد ايرواني من مساع الولايات المتحدة لاخراج ايران، مضيفاً ان واشنطن تستخدم ملف حقوق الانسان من أجل اهداف سياسية؛ مشدداً ان ايران تحترم حقوق المرأة وان المرأة تتبوء مناصب عالية ولها دور كبير في المجتمع الايراني.

وأكد ايرواني ان هذه الخطوة ستنعكس علی الامم المتحدة ودورها وان واشنطن ستستخدم هذه السياسة لاخراج أي دولة تختلف معها سياسياً.