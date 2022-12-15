13 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

العالم- فلسطين

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس بالقدس، وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين، وفجروا عبوات ناسفة.

وشهدت نابلس، عمليات إطلاق نار، واندلاع مواجهات، في مخيم بلاطة وسالم، بيت فوريك، باب الزاوية وبيت أمر، فيما اندلعت مواجهات في قلقيلية، وفي أريحا، اندلعت مواجهات في مخيم عقبة جبر.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد سجلت الضفة إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق النار على حاجز الجلمة، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، إلى جانب إطلاق نار على قوات الاحتلال في قرية سالم، إلقاء عبوة ناسفة خلال المواجهات في بيت فوريك.