الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

13 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

13 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

نفذ مقاومون فلسطينيون وشباب ثائرون 13 عملا مقاوما، من بينها 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، فيما اندلعت مواجهات في 8 نقاط بالضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

العالم- فلسطين

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس بالقدس، وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين، وفجروا عبوات ناسفة.

وشهدت نابلس، عمليات إطلاق نار، واندلاع مواجهات، في مخيم بلاطة وسالم، بيت فوريك، باب الزاوية وبيت أمر، فيما اندلعت مواجهات في قلقيلية، وفي أريحا، اندلعت مواجهات في مخيم عقبة جبر.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد سجلت الضفة إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق النار على حاجز الجلمة، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، إلى جانب إطلاق نار على قوات الاحتلال في قرية سالم، إلقاء عبوة ناسفة خلال المواجهات في بيت فوريك.

روابط ذات صلة

فلسطين.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مندلعة في مخيم العروب شمال الخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

13 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق 'سليم الزعنون'

السعودية... مفارقة السيول الجارفة ومشاريع بن سلمان الترفيهية

هاشتاغ.. دعوة للجيش المصري لعزل الرئيس السيسي + فيديو

هاشتاغ.. جنى زكارنة.. شهيدة فلسطين الجديدة + فيديو

هاشتاغ.. مشاريع بن سلمان الترفيهية + فيديو