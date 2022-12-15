هاشتاغ.. جنى زكارنة.. شهيدة فلسطين الجديدة + فيديو

العالم – فلسطين

جنى صعدت إلى سطح المنزل لتبحث عن قطتها، فاغتالها قناص مجرم من جيش الإحتلال.. تفاعل واسع جدا وتضامن مع عائلة الشهيدة جنى زكارنة.

في هذا السياق نشرت "هبة عتاترة" صورة وعلقت: القطة لولو تبحث عن صاحبتها جنى زكارنة حتى الآن.. الطفلة جنى زكارنة صعدت إلى سطح منزلها بحثاً عن قطتها "لولو" لتدخلها إلى المنزل قبل أن يصيبها قناص إسرائيلي بالرأس لتسقط شهيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين قبل يومين.

حساب بعنوان "نونيان" غرد: من بين آلاف المسلحين في جنين قام جندي صهيوني حقير باستهداف و قتل طفلة فلسطينية تواجدت بالصدفة على سطح منزلها للبحث عن قطتها ثم يأتي متخلف صهيوني و يقول قتلها كان بالخطأ.

أما "أحمد النعيمي" فنشر هذه الصورة وعلق: هل تعلم أيها المطبع لمن هذه الجنازة؟ إنها جنى زكارنة ستة عشر عاما من جنين في فلسطين صعدت إلى سطح منزلها لجلب قطتها فاغتالتها رصاصات الاحتلال البشع لترتقي شهيدة.. هل ستحتفلون أيها المطبعون مع رفاقكم القتلة بمقتل هذه الفتاة الصغيرة؟ ألا لعنة الله على الظالمين!

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