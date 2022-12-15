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العامري: نحتاج الى تجذير مدرسة قادة النصر في روح الأمة

العامري: نحتاج الى تجذير مدرسة قادة النصر في روح الأمة
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، الخميس، الحاجة الى تجذير مدرسة قادة النصر الشهداء في روح الأمة، مشددا على ضرورة احياء ذكرى استشهاد القادة نظرا للحاجة اليها.

العالم - العراق

وقال العامري في كلمة القاها خلال افتتاح المخيم الثقافي الخاص بذكرى استشهاد قادة النصر إن "القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قاما بتحشيد الأمة وقيادتها في الحرب ضد داعش الإرهابي عندما كان الجميع يعيش اليأس والقنوط" حسبما افاد موقع المعلومة.

وأضاف العامري، "نحتاج الى عمل دؤوب لتجذير مبادئ الشهيدين المهندس وسليماني ويجب ان تبقى مدرستهما حية في روح الأمة".

ولفت الى ان "الكثير كان يعتقد ان النصر على داعش الإرهابي ضرب من الخيال ولكنه اصبح واقع حال بفضل فتوى المرجعية الدينية واستجابة الشعب العراقي لها".

وشدد العامري على ضرورة الاهتمام بمناسبة "احياء ذكرى استشهاد قادة النصر لأننا نحتاج ذلك ويجب ان يكون هناك عمل جاد لتجذير المبادئ والقيم والسلوك الذي كان يعيشه الشهيدان".

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العامري: نحتاج الى تجذير مدرسة قادة النصر في روح الأمة

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