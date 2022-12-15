النظام السعودي والتشويش الاعلامي

العالم - خاص بالعالم

وقال قاسم في حديث لبرنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن ما يسمى بالاعلام السعودي ما هو الا طاقم من الموظفين يعملون على بث الكذب وتزيف الحقائق لأنهم بوق السلطات في السعودية وبوق اسيادهم.

مشيرا الى أن الاعلام هو ما ينقل الحقيقة كما هي مع ابداء رأي منطقي، أما في السعودية ليست هناك حقيقة الا من خلال الاموال التي يدفعونها، من أجل تشويه واقع اعمال الشغب في ايران.

واوضح الباحث بالشؤون الدولية، أن ايران دولة ديمقراطية برلمانية فيها نواب يمثلون الشعب، اما السعودية يحكمها السيف والقوة والغدر، لهذا تخرج السعودية في اعلامها وتوجه الانتقاد لايران حتى تخفي عيوبها، مشيرا الى الاعدامات غير الشرعية في السعودية التي اعلنتها منظمات حقوقية دولية.

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