مسؤول في حزب الله: حادث اليونيفيل بالعاقبية كان غير مقصود

العالم-لبنان

ولفت صفا، الى أن "حزب الله قدم تعازيه بعد الحادث، وحثّ على عدم إقحامه فيه".

وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، اليوم، أن جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريباً من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وذكر تيننتي، أن "أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث"، واضاف: "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".