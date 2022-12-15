إنطلاق الدورة العشرين لمهرجانات الإمام الرضا (ع) الدولية

العالم - إيران

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الإمام الرضا (ع) الدولية للثقافة والفنون في هذا الحفل: في النسخة العشرين من مهرجانات الإمام الرضا (ع) سيقام 16 مهرجانا وطنيا ودوليا في مختلف المجالات الثقافية والفنية في 15 محافظة في البلاد، وبدأت هذه الفعاليات رسميا الأربعاء بإزاحة الستار عن ملصقات المهرجانات.

وأضاف مرتضى سعيد زاده: 4 من هذه المهرجانات تقام دوليا، ومهرجانان لهما أيضا قسم دولي، ومهرجان الشعر الفارسي في البلدان الناطقة بالفارسية، ومهرجان الشعر العربي في البلدان الناطقة بالعربية، ومهرجان الشعر التركي في البلدان الناطقة باللغة التركية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن الفعاليات الأخرى إقامة المهرجانات الشعرية الوطنية للأطفال واليافعين، ومهرجان القصص للأطفال والناشئة، ومظاهر الثقافة الرضوية في الإعلام، والخط، والغرافيك، والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، والأناشيد، ومسرح الأطفال والناشئة، والمسرح ومسرح الشارع باستضافة محافظات خوزستان، كرمان، آذربيجان غربي، همدان، سمنان، بوشهر، كيلان، طهران، قم، خراسان رضوي، كلستان، فارس، هرمزكان، آذربيجان شرقي، جنوب محافظة كرمان (جيرفت).