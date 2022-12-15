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تحطم مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية إف 35

تحطم مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية إف 35
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن"، اليوم الخميس، إن طائرة مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة جوية بولاية تكساس.

العالم - الأميرکيتان

وذكر المتحدث في بيان: "نحن على علم بتحطم طائرة ’إف -35 بي‘ على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث، ونفهم أن الطيار قذف (خارجها) بنجاح".

وأضاف المتحدث أن "لوكهيد مارتن" ستتبع بروتوكول التحقيق المناسب في هذا الحادث. ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرة "إف- 35 بي" كانت تقوم برحلة تجريبية.

المتحدث الصحفي للبنتاغون، باتريك رايدر، قال في تصريحات لاحقة إن وزارة الدفاع على علم بتحطم طائرة "إف -35" في تكساس، موضحا أنها لم تنقل إلى الحكومة الفيدرالية، لكن الطيار كان تابعا للحكومة الأمريكية.

في أكتوبر/ تشرين الأول، تحطمت طائرة من طراز "إف- 35 إيه" في ولاية يوتا في قاعدة هيل الجوية بالقرب من مدينة سولت ليك.

"إف -35" هي أغلى برنامج عسكري يسجل في الولايات المتحدة على الإطلاق، والذي ارتفعت تكلفته الإجمالية في عام 2021 إلى 412 مليار دولار من 398 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع في سبتمبر/أيلول 2022.

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تحطم مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية إف 35

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