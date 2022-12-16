الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الوفاء للمقاومة: المقاومة التي ينتهجه الفلسطينيون أثبتت جدواهها في مقارعة العدو 

الوفاء للمقاومة: المقاومة التي ينتهجه الفلسطينيون أثبتت جدواهها في مقارعة العدو 
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ طريق المقاومة الذي ينتهجه الشعب الفلسطيني قد أثبت جدواه في مقارعة العدو المحتل، وإحباط مؤامراته، وإفشال رهاناته على تطويع وتدجين الأجيال الصاعدة وتطبيع العلاقة معها، وكذلك في مراكمة الإنجازات على طريق التحرير والانتصار الكامل. 

العالم - لبنان

ولفتت الكتلة في بيانها يوم أمس الخميس، عقب اجتماعها الدوري إلى أنّها تنظر بعين ملؤها الثقة والأمل إلى تصاعد أعمال المقاومة في الضفّة الغربيّة بما يؤشّر إلى تجذّر ورسوخ هذا الخيار لدى الشعب الفلسطيني وأجياله الشابّة.

وقالت إن الكتلة إذ تحيّي روح التحدي لدى هؤلاء، فإنّها تعبّر عن فخرها واعتزازها بهم، وتشدّ على أيديهم وعلى أيدي فصائل المقاومة بكل تنوعاتها، ومن خلفها الشعب الفلسطيني الشجاع والمضحّي.

لفتت كتلة الوفاء للمقاومة إلى أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة هو استحقاق وطني بامتياز، والتوافق الوطني وحده هو الكفيل بإنجازه بأقصر وقت وأقل كلفة وتداعيات، مشيرة إلى أنّ المواقف السلبيّة المناهضة للحوار وصولاً للاتفاق الوطني في ظلّ الموازين الانتخابيّة القائمة، هي مستغربة وغير مفهومة فضلاً عن كونها تفتح عن قصدٍ أو عن غير قصد أبواب التدخل الإقليمي والدولي على حساب المصالح الوطنيّة العليا للبلاد.

الكتلة أكدت على وجوب تواصل الحوار الثنائي أو الأعم بين مختلف الفرقاء المحليين حيث أمكن ذلك، نظراً لأنّ الجميع معنيون بالتفاعل مع الاستحقاق ونتائجه وفق ما يحفظ وحدة البلاد وقوتها وسيادتها ومصالحها الكبرى.

وأضافت أنّ العبور إلى مرحلة الاستقرار والمعالجات المطلوبة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون على صعيد الغذاء والدواء والصحة والتعليم والضمانات الاجتماعية وفرص العمل والاستثمار ومعالجة النفايات وحماية البيئة وغيرها.. متوقفة على إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي بات يمثّل المدخل الطبيعي لتعزيز الهدوء الداخلي من جهة، وتفعيل الحلول من جهة أخرى.

روابط ذات صلة

نقابات العمال في لبنان: من دمر ويدمر اقتصادنا هو الحصار الامريكي

 أحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في بيروت

عز الدين: المقاومة هي الخيار الأوحد وأقصر الطّرق لتحرير الأرض

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: النفوذ الأجنبي يجب أن يكون دائمًا مدعاة قلق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اصابة عدد من الشرطة التركية اثر انفجار في ديار بكر

الدبيبة يعترف بتسليم "بوعجيلة" لواشنطن لـ"تخليص ليبيا من وسم الإرهاب"

نتنياهو يسعى لابرام اتفاقية تطبيع مع السعودية

مقتل ضابط أردني خلال احتجاجات على رفع أسعار المحروقات

العميد فدوي: الاعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية

مستشار القيادة العامة للقوات المسلحة لشؤون الجيش: الصراعات الأخيرة في المنطقة تشير إلى تغيرات سريعة في العلاقات الأمنية والسياسية