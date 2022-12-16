دعوى قضائية بأمريكا ضد مسؤولين بالحكومة التونسية

العالم - تونس

وقالت الشبكة التونسية المتحدة، إن الدعوى القضائية رُفعت في المحكمة الجزائية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، ضد اثنين من المسؤولين الحكوميين، وهما: توفيق شرف الدين، وزير الداخلية بتونس منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وخالد اليحياوي، الذي عينه الرئيس قيس سعيد مديرا عاما لإدارة الأمن الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وذلك لاتهامها بالضلوع في اعتقال القيادي بحركة النهضة، المحامي، نور الدين البحيري في كانون الأول/ ديسمبر 2021 ، ووفاة رضا بوزيان خلال احتفالات بذكرى الثورة في كانون الثاني/ يناير 2022.