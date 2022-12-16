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دعوى قضائية بأمريكا ضد مسؤولين بالحكومة التونسية

دعوى قضائية بأمريكا ضد مسؤولين بالحكومة التونسية
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

رفعت منظمة حقوقية تونسية دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة التونسية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"مسؤوليتهم في جرائم ارتكبت ضد تونسيين".

العالم - تونس

وقالت الشبكة التونسية المتحدة، إن الدعوى القضائية رُفعت في المحكمة الجزائية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، ضد اثنين من المسؤولين الحكوميين، وهما: توفيق شرف الدين، وزير الداخلية بتونس منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وخالد اليحياوي، الذي عينه الرئيس قيس سعيد مديرا عاما لإدارة الأمن الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وذلك لاتهامها بالضلوع في اعتقال القيادي بحركة النهضة، المحامي، نور الدين البحيري في كانون الأول/ ديسمبر 2021 ، ووفاة رضا بوزيان خلال احتفالات بذكرى الثورة في كانون الثاني/ يناير 2022.

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