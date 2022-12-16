الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال مسؤول إماراتي في كوريا الجنوبية بتهمة التحرش الجنسي

اعتقال مسؤول إماراتي في كوريا الجنوبية بتهمة التحرش الجنسي
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية عن فضيحة جديدة لدولة الإمارات باعتقال مسؤول إماراتي بتهمة التحرش الجنسي بموظفة كورية وتحويله إلى النيابة العامة.

العالم - الإمارات

ووفقًا للشرطة فإن سكرتيرًا محليًا يرافق وزير الصحة الإماراتي قد تحرش جنسيًا بموظفة كورية في اجتماع جدول أعمال الأمن الصحي العالمي في سيول الذي يوم 30 تشرين أول/نوفمبر الماضي.

وكان الاجتماع عقد في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر – بهدف الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة التي تهدد الصحة العامة، وشارك فيه وزراء ونواب وزراء من 27 دولة و 10 منظمات دولية.

وبحسب ما ورد أجرى المسئول الإماراتي الذي تم تسليمه إلى الادعاء، اتصالًا جسديًا متعمدًا مع الضحية أثناء التقاط صورة تذكارية في اليوم الأخير من الحدث.

وأبلغت هيئة مكافحة الفساد والجريمة في كوريا الجنوبية، المسؤولة عن الحدث، وأحالت الشرطة الرجل إلى النيابة يوم 9 كانون أول/ديسمبر بتهمة المضايقة القسرية والتحرش الجنسي.

وقد تم منع المشتبه المسئول الإماراتي به من مغادرة البلاد ، ويتم التحقيق معه حاليًا من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة غرب سيول.

ولطالما تكررت فضائح تورط وزراء ومسئولين إماراتيين بفضائح التحرش والاعتداء الجنسي أبرزهم وزير ما يعرف التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان.

وتداول الإعلام الدولي بشدة اسم نهيان بن مبارك بفضيحة اعتدائه جنسيا على موظفة بريطانية تدعى كايتلين ماكنمارا كانت مسؤولة عن تنظيم مهرجان “هاي” الأدبي في أبوظبي.

وقالت ماكنمارا البالغة من العمر 32 عامًا إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك في يوم “عيد الحب” في شباط/فبراير 2021 على إحدى الجزر الخاصة في الإمارات، أثناء عملها في أبوظبي للتحضير للمهرجان.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مرتزقة الإمارات تختطف القيادي التهامي رفيق دومه في الخوخة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعوى قضائية بأمريكا ضد مسؤولين بالحكومة التونسية

واشنطن تعتزم تدريب الجنود الاوكرانيين

خطيب جمعة طهران: إيران لا تمزح مع أحد فيما يتعلق بوحدة أراضيها

عائدات صادرات النفط الإيراني تؤشر على فشل الحظر النفطي الأمريكي

اعتقال مسؤول إماراتي في كوريا الجنوبية بتهمة التحرش الجنسي

إخماد حريق شبّ اثر انفجار خزان غاز في شمال بيروت 