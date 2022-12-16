الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب جمعة طهران: إيران لا تمزح مع أحد فيما يتعلق بوحدة أراضيها

خطيب جمعة طهران: إيران لا تمزح مع أحد فيما يتعلق بوحدة أراضيها
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال خطيب جمعة طهران المؤقت أية الله "أحمد خاتمي" إن على الصين والدول الأخرى أن تعلم أن إيران الإسلامية لا تمزح مع أحد فيما يتعلق بالحفاظ علی وحدة أراضيها وأن القوات المسلحة حاسمة في حماية الجزر الثلاث في الخليج الفارسي وحدود البلاد.

العالم - ايران

یتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية: حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة

جليلي: هدف الشهيد " عجميان " كان الدفاع عن الثورة الإسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. نتنياهو يتعهد بإبرام اتفاقية رسمية مع الرياض

ما خلفيات انهاء عضوية ايران من لجنة المرأة التابعة للامم المتحدة؟

شاهد.. الأردن يعيش أحداث ساخبة

دعوى قضائية بأمريكا ضد مسؤولين بالحكومة التونسية

واشنطن تعتزم تدريب الجنود الاوكرانيين

خطيب جمعة طهران: إيران لا تمزح مع أحد فيما يتعلق بوحدة أراضيها