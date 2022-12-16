الاتحاد الأوروبي يمنح 18 مليار دولار لأوكرانيا في 2023

العالم - الأزمة الأوكرانية

وذكر بيان على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني إنه قد تم تبني أربع تشريعات وهذا يعني أن المجلس قد تبنى رسميا لائحة تعدل الإطار المالي متعدد السنوات للأعوام من 2021 إلى 2027، والتي ستمكن الاتحاد الأوروبي من استخدام هامش ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدته المالية الكلية لأوكرانيا فى عام 2023.

ومن بين القوانين التشريعية الهامة الأخرى التي تم تمريرها قانون بشأن ضمان حد أدنى عالمي من الضرائب لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات والمجموعات المحلية واسعة النطاق في الاتحاد، والمعروف أيضًا باسم الركيزة 2.

وقرار المجلس التنفيذي لحماية ميزانية الاتحاد من انتهاكات مبادئ سيادة القانون في المجر (آلية المشروطية لسيادة القانون) وقرار تنفيذ المجلس الذي يوافق على تقييم اللجنة لخطة المجر للتعافي والقدرة على الصمود.

ووافقت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي على مستوى السفراء أمس أيضًا من حيث المبدأ على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي فيما يتعلق بحربه على أوكرانيا.

وفقًا للإعلان السابق عن الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، سيتم أيضًا الموافقة على الوثيقة اليوم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء مكتوب.