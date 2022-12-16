ناصر بن عوض القرني: الحرية لوالدي المهدد بالإعدام و لجميع المعتقلين+ فيديو

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته" #يارب أنت الكبير في عليائك ونحن الهباءة في كونك ، فكن صاحباً لهُ في زنزانته وعجّل له بالحرية ..".

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في سياق متصل اعاد حساب "الإصلاحيون السعوديون" نشر تغريدة لـ" ناصر بن عوض القرني" الذي يتكلم عن وداع والدته.

وقال " ناصر بن عوض القرني" ابن الشيخ المعتقل عوض القرني في سجون السعودية، عن وداع والدته: كان ثقيل علي، ثقيل على روحي، ودعتها وأنا أقول سأنتقل للعاصمة للعمل وهي كانت تظن فعلا أني سأنتقل للعاصمة للعمل، قرار أعلم متاعبه و آلامه وتحدياته، ولكن بإذن الله الأمل قريب و انفراجة قريبة بإذن الله.