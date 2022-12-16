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السعودية..

ناصر بن عوض القرني: الحرية لوالدي المهدد بالإعدام و لجميع المعتقلين+ فيديو

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

نشر "ناصر بن عوض القرني" في حسابه على تويتر مقطع فيديو ينادي ربه ويسأله الحرية لوالده الشيخ المعتقل عوض القرني في السجون السعودية و أن يكون له صاحبا.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته" #يارب أنت الكبير في عليائك ونحن الهباءة في كونك ، فكن صاحباً لهُ في زنزانته وعجّل له بالحرية ..".

التفاصيل في الفيديو المرفق...

في سياق متصل اعاد حساب "الإصلاحيون السعوديون" نشر تغريدة لـ" ناصر بن عوض القرني" الذي يتكلم عن وداع والدته.

وقال " ناصر بن عوض القرني" ابن الشيخ المعتقل عوض القرني في سجون السعودية، عن وداع والدته: كان ثقيل علي، ثقيل على روحي، ودعتها وأنا أقول سأنتقل للعاصمة للعمل وهي كانت تظن فعلا أني سأنتقل للعاصمة للعمل، قرار أعلم متاعبه و آلامه وتحدياته، ولكن بإذن الله الأمل قريب و انفراجة قريبة بإذن الله.

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