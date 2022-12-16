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ناشط سعودي: 'إبن سلمان' يريد إنتاج جيل مسخ، بعيد عن دينه وأعراف مجتمعه

ناشط سعودي: 'إبن سلمان' يريد إنتاج جيل مسخ، بعيد عن دينه وأعراف مجتمعه
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

كتب الناشط السعودي "تركي الشلهوب" تغريدة في حسابه على تويتر بأن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يريد إنتاج جيل مسخ، بعيد عن دينه وأعراف مجتمعه.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدة "الشلهوب": ابن سلمان يدمج مادتي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحد للمرحلتين المتوسطة والابتدائية وتقليص عدد حصصها، ويُدرج مناهج الثقافة والفنون في جميع المراحل التعليمية. هذا المُفسد يريد إنتاج جيلٍ مسخ.. بعيد عن دينه وأعراف مجتمعه."

من جهة أخرى انتقد الصحفي السعودي "تركي شلهوب" سياسات بن سلمان الخاطئة في جعل بلاد الحرمين الشريفين مسرحا لأغاني.

وجاء في تغريدة " تركي الشلهوب": "ابن سلمان يريد جعل السعودية عبارة عن مسرح أغاني، برامج أغاني، أغاني على الكورنيش، أغاني في الحدائق العامة، أغاني في المطاعم، أينما ذهبت أنت مجبر على استماع الأغاني.. من قال لهذا السفيه أن التطور يعني الاغاني؟".

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