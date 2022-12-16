يمنية تخاطب إبن سلمان بكلمات يلين لها الحديد+ فيديو

العالم- السعودية

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من جهة أخرى انتقدت سيدة يمنية سوء الأوضاع المعيشية في بلادها بسبب الحرب التي فرضها تحالف العدوان السعودي - الأميركي على اليمن منذ أكثر من 7 سنوات.

وشكت السيدة اليمنية في تغريدة لها على موقع تويتر سوء الوضع المعيشي في البلاد بسبب الحرب، حيث بدأت الكلام شامخة وبعدها انهارت "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقالت إنها تعيل زوجها المريض وسائر أفراد عائلتها، لكن التصاعد المتوالي للأسعار جعلتها غير قادرة على إعالة هؤلاء.

وأضافت أنها ورغم كونها جامعية ومتعلمة لكنها لم تعثر على الشغل الذي يمكنها من إعالة عائلتها، بحيث أنها تركت العمل وجلست في البيت.

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