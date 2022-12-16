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إثيوبيا: يجب استخدام موارد المياه العابرة للحدود بشكل منصف بين البلدان المتشاطئة

إثيوبيا: يجب استخدام موارد المياه العابرة للحدود بشكل منصف بين البلدان المتشاطئة
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، اليوم الجمعة، إلى" الحاجة إلى استخدام موارد المياه العابرة للحدود ‏بشكل معقول ومنصف بين البلدان المتشاطئة".‏

العالم- إفريقيا

وفسر إيتيفا ذلك "بأن البلدان المجاورة لإثيوبيا لا تشترك في المياه فحسب، وإنما أيضا في اللغة والثقافة والمصائر الاجتماعية والاقتصادية الأخرى"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، خلال كلمة ألقاها في المنتدى السابع للمياه ودبلوماسية المياه والاتصالات، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وأكد هبتامو إيتيفا أن "إثيوبيا تساهم في إزالة الكربون من المنطقة، من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة".

وأشار إلى أن "حوالي 98 في المائة من الطاقة المنتجة في الدولة، يتم توليدها من المياه، التي تعد مصدر طاقة نظيف".

وأضاف وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أنه "ليس واقعيا الاعتقاد بأن البلاد تنعم بموارد مائية وفيرة، بينما يعاني جزء كبير من البلاد من الجفاف المتكرر".

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