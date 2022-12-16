الخارجية الليبية: نرفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري

العالم- ليبيا

كما اعتبرت في بيان رسمي صادر عنها أن" ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري "ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية ليبيا ومصر، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها"، وفقا للبيان.

وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيانها أن "ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين، وتحترم مبدأ المساواة، استنادا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي".