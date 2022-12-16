الاردن... اعتقال 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب

العالم-الاردن

وقالت المديرية إنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق الاردن.

وأضافت أن قوات الأمن ألقت القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى من ألقي القبض عليهم في الأيام السابقة.

وأشارت المديرية إلى تراجع ملحوظ في أعداد وحدّة أعمال الشغب عن يوم الخميس لا سيما في محافظات الجنوب.

وأكدت أن التحقيقات في حادثة مقتل العقيد الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى يتم القبض على الفاعل وتسليمه للعدالة لينال عقابه الرادع.

وشددت في بيانها على أنها لن تتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات.

ودعت المديرية الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها، معربة عن شكرها لكافة المواطنين الذين أبدوا تعاونا مع المديرية، والتفوا حول رجالها رفضا للاعتداءات وحرصا على الوطن.