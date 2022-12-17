هيئة مقدسية: حالة الغليان بالضفة تؤثر على اقتحامات المستوطنين للأقصى

العالم-فلسطين

وأكد الهدمي في تصريح صحفي على أنَّ آلاف المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى رسالة شديدة اللهجة للاحتلال.

وشدد على أنَّ "المسجد الأقصى سيبقى ملكًا خالصًا للمسلمين ولن تؤثر اقتحامات المستوطنين للمسجد على تغيير هويته"، مشيرًا إلى أن الاقتحامات تتزامن مع الأعياد اليهودية.

وأضاف أن ما يجري في الضفة الغربية من حالة غليان لها تأثير على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، والحالة الأمنية فيها تؤثر على أعداد المقتحمين.

ولفت إلى أن انتخابات الاحتلال الإسرائيلية أفرزت أسوأ ما في الاحتلال من فاشيين وعنصريين.

ودعا الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة الشعب الفلسطيني إلى النفير بدءًا من صباح الأحد، لصدّ مخططات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى بـ"عيد الأنوار" (الحانوكاه)، والذي يتواصل لمدة ثمانية أيام.

ويسعى المستوطنون خلال فترة الأعياد اليهودية إلى الحشد بشكل كبير في المسجد الأقصى، مع تكثيف عمليات الاقتحام، ومحاولة إضاءة الشمعدان داخل الأقصى، إلى جانب تنفيذ استفزازات داخل باحات المسجد، وسط دعوات فلسطينية للرباط ومواجهة مخططات التهويد الخطيرة.