بالفيديو..تم طرد وفد دبلوماسي امريكي من المخيم الثقافي في بغداد

العالم- العراق

وقال مراسل العالم في العاصمة العراقية بغداد نويد بهروز: طرد ضيوف المخيم الثقافي الفني لقادة النصر في بغداد، بهتافات " امريكا الشيطان الاكبر"، وفدا دبلوماسيا من السفارة الامريكية حاولوا دخول المخيم.

يذكر أنه افتتحت يوم الخميس، أعمال المخيم الثقافي الفني لقادة النصر في بغداد بحضور شخصيات سياسية وأمنية وقيادات بالحشد الشعبي.

وشمل المخيم 20 جناحًا متنوعًا من أعمال فنية ومعرضًا صوريًا لتجسيد المواقف البطولية للحشد الشعبي ضد الإرهاب، ومعرضًا للرسم وجناحًا للندوات الثقافية والانشاد ومحفلاً قرآنيًا.