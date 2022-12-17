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الانتخابات التونسية:  بدء عملية فرز الأصوات

الانتخابات التونسية:  بدء عملية فرز الأصوات
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة في تونس، والتي بدأت اليوم السبت لاختيار 161 نائباً بمجلس النواب، وذلك إثر إغلاق مكاتب الاقتراع، عدا 4 مكاتب استثنائية.

العالم-تونس

وأعلن المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ تقريبا 804000، وهي نسبة متواضعة ستكون في حدود 9 أو 10%.

وكانت النسبة قد بلغت في حدود الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، 7.19% بواقع 656915 مقترعا، بحسب الهيئة.

وأفادت الهيئة العليا للانتخابات في وقت سابق بأن عدد المقترعين بلغ 440000 ناخب منتصف النهار، لافتة إلى أنها "نسبة مهمة وهي المعدل العام للانتخابات عموماً".

وكانت تُنتظر مشاركة نحو 9 ملايين و339 ألفاً و756 ناخباً مسجلين في لوائح الانتخابات، لاختيار 151 نائباً بالمجلس، منهم 10 مرشحين في الخارج.

وفي حين جرى التصويت بالانتخابات التشريعية في الخارج الخميس الماضي، سيستمر داخلياً اليوم إلى غاية 19:00 (توقيت غرينتش) وحتى الساعة 15:00 (توقيت غرينتش) في بعض المحافظات لأسباب أمنية.

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الانتخابات التونسية:  بدء عملية فرز الأصوات

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