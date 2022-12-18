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شاهد.. كيف يفضح نتنياهو السعودية حول التطبيع

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "مفتاح" على تويتر مقطع فيديو من لقاء رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نتنياهو مع قناة FOX الأمريكية حيث يفضح التطبيع مع السعودية.

العالم - الاحتلال

وقال حساب "مفتاح" في تغريدته: شاهد ماذا قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نتنياهو؛ حول التطبيع مع السعودية، على قناة FOX الأمريكية.

ويفضح نتنياهو السعودية حيث يقول: في عدة اجتماعات سرية في عام 2015 سبقت اتفاقيات التطبيع سأقولها بطريقة دبلوماسيا لو رفضت السعودية اتفاقات التطبيع لما كانت لتحدث وما كنا لنستطيع أن نخلق بالفعل فوق المجال الجوي السعودي حتى قبل توقيع اتفاقيات التطبيع ويقوم مئات الآلاف من الاسرائيليين الآن بالتحليق فوق المجال السعودي. إنه تطور هائل. لذا نعم. أود أن أرى التطبيع بلاشك مع السعودية أعتقد أنها نقلة نوعية إذا تم تحقيقها ولقد حققنا بالفعل قفزة نوعية وقفزة نوعية أخرى دعونا نرى ما سيحدث سنعمل على ذلك أؤكد لكم.

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