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شاهد.. حيثيات مقابلة نتنياهو على موقع العربية الانكليزي السعودي

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي هادي القبيسي، أن مقابلة نتنياهو على موقع العربية الانكليزي جاءت في اطار خطوة تمهيدية لاعلان التطبيع مع كيان الاحتلال كبديل عن الحماية الاميركية.

العالم - خاص بالعالم

وقال القبيسي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن مقابلة رئيس حكومة كيان الاحتلال "بنيامين نتنياهو" مع موقع العربية الإنجليزي السعودي، جاءت بموافقة رسمية من أعلى المستويات في الدولة.

واعتبر القبيسي، المقابلة المفصلة والمطولة، لنتنياهو على موقع العربية بأنها خطوة تمهيدية للتطبيع السعودي، في المجال الثقافي والأمني، والسياسي، والاقتصادي.

وأوضح الباحث السياسي، أن السعودية بدأت تفقد أجندتها في المنطقة حيث تعاني من هزيمة مرة في العدوان على اليمن، وفشل ذريع في إثارة الفتنة داخل إيران من خلال دعم أعمال الشغب، وتفكيك للشبكة التكفيرية التي أوجدتها في العراق وسوريا واليمن، وكذلك تعاني من تضارب مصالح مع الولايات المتحدة الأميركية في المجال النفطي، لذا من أجل أن توازي بين المشكلة مع الولايات المتحدة وبين حاجتها الأمنية والاستراتيجية للحماية الأميركية الدائمة، تحاول من خلال اعلان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني أن تجد البديل عن الحماية الأميركية في حال تعرضت للخطر، مؤكدا أن الكيان المؤقت لا يتسطع حتى حماية نفسه، لهذا كل الخطوات السعودية التطبيعية ستكون هباء منثورا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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