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السوداني يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث الإرهابي في كركوك

السوداني يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث الإرهابي في كركوك
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

وجه القائد القام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث الإرهابي في محافظة كركوك.

العالم ـ العراق

وقال المتحدث باسم القائد العام يحيى رسول، إن "عملاً ارهابياً جباناً، ادى الى استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك.

وأضاف: "بعد اطلاع القائد العام للقوات المسلحة على مجريات الحادث وجه بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم"، مشيراً الى ان" العناصر الإرهابية لجأت إلى اساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد القوات الأمنية".

ووجه القائد العام بحسب البيان، القطعات الامنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية، كما وجه أيضاً بتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي".

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بسقوط 8 ضحايا من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط برتبة رائد، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

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