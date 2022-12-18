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الفلسطينيون يطالبون بالثأر لدماء الشهيدين المقتولين دهساً

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

استشهد شقيقان فلسطينيان، بعد أن أقدم مستوطن إسرائيلي على دهسهما عمداً قربَ حاجزِ زعترة العسكري جنوبَ نابلس في الضفةِ الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

مسلسل الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لا تتوقف حيث استشهد شقيقان فلسطينيان، بعد أن أقدم مستوطن إسرائيلي على دهسهما عمداً قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

مصادر فلسطينية قالت أنّ محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاحِ أحد إطارات مركبتهما عندما صدمهما مستوطن بمركبته بشكل متعمد قبل أن يلوذ بالفرار، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور، فيما استشهد شقيقه مهند متأثراً بجراحه.

شوارع مخيم قلنديا شمال القدس شهدت مسيرة غاضبة بعد استشهاد الشقيقين مطير كما تم إعلان الإضراب والحداد الشامل في المخيم.

هذا فيما ادنت الفصائل الفلسطينة الجريمة الاسرائيلية، وقال الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك ان الاحتلال مصمم على ارتكاب الجرائم لكن الشعب الفلسطيني مصمم على الرد والدفاع عن نفسه، كما نعت حركةُ حماس الشهيدين واصفةً عمليةَ الدهسِ بالجريمة التي تضاف إلى مسلسل الجرائمِ الصهيونية اليومية المتصاعدة. وأكدت أنّ المقاومةَ ستبقى خيار الشعب الفلسطيني للجم المستوطنين، داعيةً الثوار للثأر لدماء الشهداء.

من جهتها، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أنّ تغوّل الاحتلال ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني، مؤشر خطير على ما ينتظره في ظل حكومة صهيونية هي الأشد تطرّفاً، وأنّ ذلك يستوجب تفجير انتفاضة فلسطينية شاملة، داعية السلطة إلى وقف التنسيق الأمني ووقف الملاحقات والاعتقالات السياسية، وإطلاق يد المقاومة للتصدّي للاحتلال وجرائمه.

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